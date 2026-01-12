İSTANBUL 3°C / -1°C
Dünya

AB'den ''Putin'' açıklaması: Görüşmek zorunda kalacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho, İtalya ve Fransa'nın Rusya'yla diyaloğun yeniden inşa edilmesi çağrısının ardından, bir noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını söyledi.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 15:59
AB'den ''Putin'' açıklaması: Görüşmek zorunda kalacağız
Başsözcü Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de Rusya'yla diyalog kurulması önerisinin sorulması üzerine Pinho, Ukrayna'da barışın tek bir kişiye bağlı olduğunu, bu kişinin de Putin olduğunu dile getirdi.

"Bir noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız." diyen Pinho, halihazırda barış müzakereleri çerçevesindeki yoğun çabalara dikkati çekti.

Diğer taraftan Putin'in bu çabalarla angaje olmadığını belirten Pinho, "Şu anda bu noktada değiliz ancak bir noktada Ukrayna'da barışa yol açacak görüşmelerin gerçekleşmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Pinho, bu görüşmelerin ne zaman gerçekleştirilebileceğine dair spekülasyon yapamayacağını sözlerine ekledi.

  • AB Komisyonu
  • Putin görüşmesi
  • Rusya diyaloğu

