İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7657
  • EURO
    52,8155
  • ALTIN
    6893.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den Romanya'ya ''nükleer santral'' soruşturması
AB'den Romanya'ya ''nükleer santral'' soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Romanya'nın Cernavoda Nükleer Santrali'ndeki reaktörün faaliyet süresinin uzatılmasını sağlamayı planladığı kamu desteği hakkında soruşturma başlattı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 17:27
ABONE OL

AB Komisyonu, Romanya'nın Cernavoda Nükleer Santrali'ndeki 1 numaralı reaktörün 30 yıl daha faaliyet gösterebilmesi amacıyla yenilenmesini içeren destek planı hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, Romanya'nın planladığı kamu desteğinin AB kurallarına uygun olup olmadığının değerlendirileceği bildirildi.

706 megavatlık elektrik üretim kapasitesine sahip reaktörün 1996 yılında ticari faaliyete başladığı ve Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığı anımsatılan açıklamada, reaktörün öngörülen ömrünün 2027'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3,2 milyar avroluk projeye Romanya'nın 600 milyon avro hibe, kredi garantileri, 30 yıl süreli iki yönlü fark sözleşmesi ve düzenleyici değişimlere karşı koruma mekanizması kurarak destek vermeyi planladığı ifade edilerek, söz konusu tedbirlerin AB kamu yardımı kurallarına uygun olup olmadığı konusunda şüpheler bulunduğu kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

  • Cernavoda
  • Reaktör Uzatma

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.