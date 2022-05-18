Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 84. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

AB'DEN RUS GAZI PLANI

AB, Rus petrol ve doğalgaz bağımlılığına son vermek üzere 300 milyar euro yatırım planlıyor.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılığını sona erdirmek için 2030 yılına kadar 300 milyar euro yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğalgazı kesebileceği endişelerini gündeme getirerek AB'yi enerji politikasını yeniden değerlendirmeye yönlendirmişti.

Rusya, AB'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını, ithal ettiği petrolün ise yüzde 27'sini karşılıyor. Bu nedenle, AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda uzlaşmakta zorluk çekiyor.

Von der Leyen, yatırımın 10 milyar eurosunun gaz altyapısı, 2 milyar eurosunun petrol ve geri kalanının ise temiz enerji için kullanılacak şekilde planladığını söylerken; Brüksel'in 2030 yılına kadar yaal bağlayıcılığı daha yüksek yenilenebilir enerji ve enerji tasarufu hedefleri belirlemek için adım attığını ifade etti.

Önlemlerin alınması da nihai olarak, Avrupa'nın her yıl ithal ettiği fosil yakıtlara harcanan milyarlarca euronun düşmesini sağlayacak.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:30 Fransa, 34 diplomatının Rusya tarafından sınır dışı edilmesini kınadı.

15:15 Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 27 İspanyol diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

14:55 Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 9 milyar avro ilave mali destek vermeye hazırlanıyor.

14:50 Google'ın Rusya'daki iştiraki mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattı.

14:45 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılığını sona erdirmek için 2030 yılına kadar 300 milyar euro yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

14:07 Rusya Dışişleri Bakanlığı, 34 Fransız diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

14:00 Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, tahvil ödemeleri için gerekli paraya sahip olduklarını belirterek, "Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız." dedi.

13:26 Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada "Mariupol'da Azov milliyetçi biriminin militanları ve Azovstal fabrikasında bloke edilen Ukraynalı askerler teslim olmaya devam ediyor" dedi.

12:49 Tüm dünyayı saran gıda milliyetçiliği en son buğday ihracatına getirilen yasaklarla önüne geçilemez bir hale gelirken, gıda ihracatına yönelik kısıtlama ya da durdurma kararı alan ülke sayısı Avrupa Birliği (AB) üyeleri dahil 50'yi aştı.

12:12 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son iki günde Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından 959 Ukraynalı askerin teslim olduğunu bildirdi.

11:00 Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Kuhari köyü sakinleri, savaş sonrası köylerini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

10:55 Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 2,5 ay geride kalırken, Rus doğal gazının Avrupa'ya sevkiyatı da savaşın ilk dönemlerindeki artışa rağmen son bir haftada yaklaşık yüzde 50 azaldı.

10:50 Ukrayna, son bir günde Rus ordusundan 400 askerin daha öldürüldüğünü bildirdi.

10:15 Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından dün tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüleri yayınlandı.

09:40 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de, Ukrayna'nın gönüllülerden oluşan piyade birliği "Azov Taburu"ndan bazı askerlerin teslim olduğu bildirildi. Askerler, helikopter ve tanklarla korunan konvoyla Yelenovka'ya götürüldü.

09:15 Avrupa Birliği'nin (AB), 2027 yılına kadar Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılığını sona erdirmek ve yeşil enerjiye geçişini hızlandırmak üzere atacağı ve 210 milyar euro yatırım gerektirecek planı bugün açıklaması bekleniyor.

09:00 Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, 75. Cannes Film Festivali'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek "diktatör" ifadesini kullandı. Zelenski, "Diktatörün kaybedeceğinden eminim." diye konuştu.

08:45 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planladığını duyurdu.

07:40 Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı şubat sonundan beri 984 Ukraynalının ülkeye kabul edildiğini bildirdi.

07:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Zaporijya bölgesinde bulunan Orikhiv yerleşim yerinde tahıl depoları isabet aldı. Saldırı sonrası tesis büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

05:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sırasında işlediği savaş suçlarına dair kanıtları ortaya çıkarmak üzere başlattığı "Çatışma Gözlemevi" programını açıkladı.

03:00 Rus ordusundan emekli Albay Mikhail Khodarenok, Rus devlet televizyonunda katıldığı programda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını eleştirerek, "Durum kötüye gidiyor, Ukrayna ordusu 1 milyon kişiyi silahlandırabilir" dedi.

02:30 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüşme yaptı.

02:00 Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan yedinci kafile Elazığ'a ulaştı.

01:00 Rusya'nın Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Başsavcı Karim Khan, Ukrayna'ya müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan 42 kişilik ekip gönderildiğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, şu ana kadarki en büyük ekibini Ukrayna'ya gönderdi.

00:50 Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan 200'den fazla Ukraynalı, Türkçe "Türkiye Mariupol'ü kurtar" sloganı atarak, Rusya'nın uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Mariupol kentinde sıkışan bazı Ukraynalı askerler ve siviller için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

00:45 Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu' dedi.

00:00 Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 5 katlı binayı vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.