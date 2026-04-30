İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1877
  • EURO
    52,8955
  • ALTIN
    6715.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den ''Rusya'' açıklaması: Söylediği ya da yaptığı hiçbir şeye güven olmaz
Dünya

AB'den ''Rusya'' açıklaması: Söylediği ya da yaptığı hiçbir şeye güven olmaz

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili, 'Rusya'nın söylediği ya da yaptığı hiçbir şeye güven olmaz.' ifadesini kullandı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
AB'den ''Rusya'' açıklaması: Söylediği ya da yaptığı hiçbir şeye güven olmaz
ABONE OL

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'na bir çözüm bulunmasına ilişkin görüşmeleri hakkında soruyu yanıtlayan Hipper, ABD'nin kalıcı ve adil barışa yönelik çabalarını her zaman memnuniyetle karşıladıklarını, AB'nin de amacının bu olduğunu söyledi.

Hipper, Rusya'nın niyetinin ne olduğu konusunda yorum yapamayacağını ifade etti.

Rusya'nın "cinayet, işkence ve sivillere saldırı" gerçekleştirdiğini dile getiren Hipper, "Rusya'nın söylediği ya da yaptığı hiçbir şeye güven olmaz." dedi.

Trump, Putin'le "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Sanırım yakın zamanda bir çözüm bulacağız, bunu umuyorum. Bence o da bir çözüm bulunmasını istiyor ve bu, iyi bir şey." demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.