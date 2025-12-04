AB'den Rusya mesajı: Nasıl tavizler alabileceğimize odaklanmalıyız

Kallas, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

AGİT'in Avrupa'yı savaştan uzak tutmak için kurulduğunu vurgulayan Kallas, Teşkilatın üyesi Rusya'nın "AGİT ilkelerini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini" söyledi.

Kallas, Ukrayna'ya "karşı yürüttüğü anlamsız savaşı derhal durdurması" ve uluslararası alanda tanınmış Ukrayna topraklarından tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak geri çekmesi için Rusya'ya çağrı yaptı.

Rusya'nın "son 100 yılda bazı AGİT üyeleri dahil en az 19 ülkeyi işgal ettiğini" belirten Kallas, "Dolayısıyla, herhangi bir barış anlaşmasında, Rusya'nın saldırganlığını ve sınırları zorla değiştirme arzusunu durdurmak için Rus tarafından nasıl tavizler elde edebileceğimize odaklanmalıyız." diye konuştu.

Kallas, Ukrayna'da barış umudu oluşturacak tek yolun "Rusya'ya daha fazla baskı uygulamak ve Ukrayna'ya daha fazla destek vermek" olduğunu kaydederek AB'nin bu yöndeki tutumunu sürdüreceğini aktardı.