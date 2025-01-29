İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7716
  • EURO
    37,2462
  • ALTIN
    3170.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

AB'den Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Belarus'tan ithal edilen gübre ve çeşitli tarım ürünlerine ek vergi getirmeyi planlıyor.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 14:16 - Güncelleme:
AB'den Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım
ABONE OL

AB Komisyonu, Rusya ve Belarus'a bağımlılığı azaltmak, bu ülkelerin gelirlerini düşürmek, gıda güvenliğini artırmak ve yerli gübre üretimini desteklemek amacıyla hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Teklife göre, AB, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen bazı tarım ürünlerine ve azot bazlı gübrelere ek gümrük vergisi uygulayacak.

Tarımsal ürünlere getirilecek ilave gümrük vergisi yüzde 50 olacak.

Gübreler için ise halihazırdaki yüzde 6,5'lik vergiye ek olarak, türüne bağlı biçimde ton başına 40-45 avrodan başlayan ve kademeli olarak artarak 3 yıl sonunda ton başına 315-430 avroya çıkacak ve böylece yüzde 100 civarına ulaşacak ilave gümrük vergisi getirilecek.

AB'deki gübre fiyatlarında hızlı artış olması halinde tarifelerin geçici olarak askıya alınmasını sağlayacak mekanizma da kurulacak.

Düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

AB ülkeleri, geçen yıl mayısta Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl, yağlı tohum ve bunların türev ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.