AB'den Rusya'ya kınama

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından Rusya'da 15-17 Mart'ta düzenlenen devlet başkanı seçimi hakkında yapılan açıklamada, seçimlerin süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle "son derece kısıtlı ortamda gerçekleştiği" vurgulandı.

Açıklamada, seçimlerin "muhalif siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, bağımsız medya ve diğer eleştirel seslerin baskıcı yasalar ve siyasi amaçlı hapis cezaları ile bastırıldığı ve ülke içindeki baskının sistematik olarak arttığı bir ortamda yapıldığı" ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı çıkan adayların seçime katılmasının engellendiği belirtilen açıklamada, Rus seçmenlerin "gerçek bir seçimden mahrum bırakıldığı ve doğru bilgiye erişimlerinin büyük ölçüde kısıtlandığı" vurgulandı.

- "BM ŞARTI İHLAL EDİLDİ"



Açıklamada, AB'nin Rus makamlarının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) gözlemcilerini seçimlere davet etmeme kararının "esefle karşıladığı", bu durumun Rusya'nın AGİT taahhütlerine aykırı olduğu belirtildi.

AB'nin, Rusya'nın "geçici işgal altındaki Ukrayna topraklarında yasa dışı düzenlenen sözde seçimleri şiddetle kınadığı" bildirilen açıklamada, bu seçimlerle Rusya'nın "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bir kez daha açık şekilde ihlal ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "BM Genel Kurulunun 12 Ekim 2022 ve 27 Mart 2014 tarihli iki kararına atıfta bulunarak Rusya'yı Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarına ve egemenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz. AB, Ukrayna topraklarında sözde seçimlerin yapılmasını ya da sonuçlarını tanımadığını ve asla tanımayacağını bir kez daha yineler." ifadesi kullanıldı.

- "GEÇİCİ İŞGAL ALTINDAKİ UKRAYNA TOPRAKLARINDA SEÇİMLER HÜKÜMSÜZ"



Söz konusu bölgelerde yapılan seçimlerin "hükümsüz olduğu, hiçbir hukuki sonuç doğuramayacağı" kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın siyasi liderliği ve bu seçimlerin düzenlenmesinde rol oynayanlar, bu yasa dışı eylemlerinin sonuçlarına katlanacaktır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığı yinelenerek, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sonlandırması, "tamamen ve koşulsuz olarak" Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiği belirtildi.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidilmişti.

Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandığı açıklanmıştı.