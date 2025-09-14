AB'den Rusya'ya sert tepki: Bölgesel güvenliği tehdit ediyor

Kallas, Polonya'dan sonra Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Bu olayı AB üyesi Romanya'nın egemenliğine yönelik "kabul edilemez bir ihlal" olarak niteleyen Kallas, Romanya hükümeti ile irtibatta olduğunu kaydetti.

Kallas, "Bu pervasız tırmanışın sürmesi bölgesel güvenliği tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Romanya Savunma Bakanlığı da dün, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit edildiğini açıklamıştı.