İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den Rusya'ya sert tepki: Bölgesel güvenliği tehdit ediyor
Dünya

AB'den Rusya'ya sert tepki: Bölgesel güvenliği tehdit ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'dan sonra Romanya hava sahasını da ihlal etmesine tepki göstererek, 'Bu pervasız tırmanışın sürmesi bölgesel güvenliği tehdit etmektedir.' ifadesini kullandı.

AA14 Eylül 2025 Pazar 17:24 - Güncelleme:
AB'den Rusya'ya sert tepki: Bölgesel güvenliği tehdit ediyor
ABONE OL

Kallas, Polonya'dan sonra Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Bu olayı AB üyesi Romanya'nın egemenliğine yönelik "kabul edilemez bir ihlal" olarak niteleyen Kallas, Romanya hükümeti ile irtibatta olduğunu kaydetti.

Kallas, "Bu pervasız tırmanışın sürmesi bölgesel güvenliği tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Romanya Savunma Bakanlığı da dün, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit edildiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.