6 Kasım 2025 Perşembe
Dünya

AB'den Rusya'ya vize yaptırımı... Kurallar sıkılaştırılacak

Avrupa Birliği'nin (AB), Rus vatandaşlara yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştırmaya hazırlandığı, sadece 'tek girişli vize' vermek için düzenleme yapacağı iddia edildi.

6 Kasım 2025 Perşembe 00:49
AB'den Rusya'ya vize yaptırımı... Kurallar sıkılaştırılacak
ABONE OL

Politico haber sitesinin AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bu düzenleme, Ukrayna'ya yönelik devam eden savaş nedeniyle Moskova'yı cezalandırma çabalarının bir parçası olacak.

Yeni düzenlemeyle, Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizeleri yerine sadece "tek girişli" vize verilmesi planlanıyor.

AB Komisyonu'nun insani nedenler ya da AB vatandaşlığı bulunan kişiler için bazı istisnalar uygulamayı öngören düzenlemeyi bu hafta açıklaması bekleniyor.

Diğer taraftan vize verme yetkisi üye ülkelerin ulusal yetki alanında bulunuyor.

AB Komisyonu'nun süreci zorlaştırma imkanına sahip olmasına rağmen, Rus vatandaşlarına yönelik tam kapsamlı bir yasak getirme yetkisi bulunmuyor.

AB, 2022'de Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamış, daha sonra da Rus vatandaşlarına yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar getirmek üzere yeni kurallar hazırlamıştı.

