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Dünya

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatacaklarını ve Rusya ile elmas ticaretini kısıtlayacaklarını açıkladı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 09:12 - Güncelleme:
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
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Michel, Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna'ya güçlü biçimde askeri, siyasi, insani ve mali destek sağlamaya devam edeceğiz." diyen Michel, AB ve üye ülkelerin, Ukrayna'ya şimdiye kadar 70 milyar avronun üzerinde yardımda bulunduğunu belirtti.

Michel, AB'nin Rusya'yı engellemek için yaptırım paketleriyle kapsamlı adımlar attığına işaret ederek, "Artık yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatmaya odaklandık." diye konuştu.

Rusya'nın kritik malzemelere erişimini önlemeye devam ettiklerini anlatan Michel, yeni tedbirler alacaklarının altını çizdi.

"Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız. " ifadesini kullanan Michel, G7 zirvesinde Rusya'ya yönelik yaptırımların neden gerekli ve haklı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

Michel, Çin ile ilişkilerin de toplantıda ele alınacağına işaret ederek, "Çin ile istikrarlı ve yapıcı bir ilişki karşılıklı çıkarımızadır." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin değerlerini ve menfaatlerini muhafaza etmekte kararlı olduğuna dikkati çeken Michel, "Ayrışmak istemiyoruz ama aşırı bağımlılıklarımız azaltmak ve riski düşürmek istiyoruz." dedi.

Michel, Çin'in haksız uygulamalarını da ele almaları, ticari ilişkileri yeniden dengelemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra AB, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da davetli.

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