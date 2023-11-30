AB'den savunma için ''tek pazar'' kurma çıkışı

Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Savunma Ajansının yıllık konferansının açılışında konuştu.



AB ülkelerinin savunma alanında tek pazar kurmasını öneren Michel, bunun için 4 başlıkta öneriler sundu.

Michel, ilk olarak üye ülkelerin savunma harcamalarının daha koordineli hale getirilmesi, Avrupa Savunma Ajansının, Avrupa Savunma Bakanlığı gibi bir kuruma dönüştürülerek üye devletlerle yakın temas halinde ortak tedariklerde bulunması ve bunların finansmanını koordine etmesi gerektiğini söyledi.

İkinci olarak AB içinde yasal düzenleme çerçevesinin üye ülkeler arasında birbiriyle uyumlu hale getirilmesinin önemine işaret eden Michel, "Tank ya da hava savunma sistemleri satın almak, kağıt ve yazıcı satın almakla aynı şey değildir. Kamu alımlarının ve ortak alımların savunma sektörünün özelliklerine ve jeopolitiğine daha fazla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

Michel, üçüncü olarak savunma sanayisinde finansmanı artırmaları, savunma şirketlerine uzun vadeli sözleşmeler sağlamaları gerektiğini ve son olarak Avrupa'nın etkisini artıracak hava savunma kalkanı benzeri somut projelere odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

- UKRAYNA'YI AB'NİN SAVUNMA STRATEJİSİNE DAHİL ETME ÖNERİSİ



Von der Leyen de AB düzeyinde stratejik önceliklere yönelik ortak savunma projelerinin çoğaltılması, sivil teknolojilerin savunma sanayisine entegre edilmesi ve bunlar için hem kamusal hem özel finansmanın artırılmasına ve yeni bir mevzuata ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu dört ayaklı planın yanı sıra von der Leyen, AB'nin savunma sanayisine yönelik stratejik yaklaşımının Ukrayna'yı da içermesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, bunu başarmanın ilk adımının, Ukrayna'yı AB'nin savunma sanayisi stratejisi istişare sürecine dahil etmek olduğunu belirterek, "Bu, gerektiğinde Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin onayıyla Ukrayna'nın bazı savunma programlarımıza dahil edilmesine imkan verecektir. Bu sadece Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ordularımız ve savunma sanayilerimiz arasında yakınlaşmayı ve ortak planlamayı da teşvik edecektir." diye konuştu.

- SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA VE BİRLİKTE HARCAMA ÇAĞRISI



Borrell de "AB hükümetlerine seslenmem gerekiyor. Savunmamız için daha fazla harcamak zorundayız. Ancak sadece bununla kalmayıp, bunu daha işbirlikçi bir şekilde yapmalıyız. Tekrarları önlemek için, boşlukları doldurmak ve ortak stratejik imkanlarımızı korumak için, endüstriyel yetenekleri güçlendirmek için bunu birlikte yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.