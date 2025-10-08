İSTANBUL 18°C / 13°C
AB'den silahlanma hazırlığı: 800 milyon avroluk program onaylandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, AB Komisyonu'nun 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırma hedefini içeren 'Avrupa'yı yeniden silahlandırma' programına onay verdiği bildirildi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, program konusunda Avrupa Parlamentosu'yla 2025 sonuna kadar anlaşmaya varmak için görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

"Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programının üye ülkelerce onaylandığı kaydedilen açıklamada, AB Konseyi'nin savunma temelinde daha esnek ve koordineli yatırımları kolaylaştırmak amacıyla bazı AB düzenlemelerinde değişikliğe gitmeyi hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Dönem Başkanı Danimarka'nın AB Bakanı Marie Bjerre, Birliğin kilit programlarını savunma alanındaki yatırımlara açmak istediklerini belirterek, "Avrupa'nın savunma sanayisi ve teknolojik tabanını güçlendirmek için daha çevik ve koordineli bir çabayı mümkün kılıyoruz. Bu, AB'nin 2030'a yönelik savunma hazırlığını daha da artırmak adına atılmış gerekli bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu'nun martta duyurduğu "Avrupa'yı yeniden silahlandırma (ReARM Europe)" programı, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor ve üye ülkelere yapacakları savunma harcamalarına mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanmasını öngörüyor.

