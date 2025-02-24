AB'den Suriye açıklaması: Masaya yatırılacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana 3 yıl geçtiğini anımsatan Kallas, "Şu anda Ukrayna'yı her zamankinden daha fazla desteklemek zorundayız." dedi.

Kallas bu doğrultuda Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketinin görüşüldüğünü, ayrıca Ukrayna'ya "kısa vadede mühimmat desteği sağlamak üzere yeni bir savunma inisiyatifi" kurulduğunu belirtti.

Toplantıda bu konuların görüşülerek ileriye dönük adımlar atılmasını umduğunu dile getiren Kallas, diğer gündem başlıklarının ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Doğu ve AB-İsrail Ortaklık Konseyi olduğunu anlattı.

- UKRAYNA-RUSYA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirecek görüşmelerde hem Avrupa'nın hem de Kiev'in yer alması gerektiğini bir kez daha tekrarlayan Kallas, "Ukrayna ya da Avrupa'nın olmadığı hiçbir plan işe yaramayacaktır." diye konuştu.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile istediğinizi tartışabilirsiniz ama konu Avrupa ya da Ukrayna ise Ukrayna ve Avrupa'nın da bunu kabul etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Avrupalı barış güçlerinin konuşlandırılması tartışmasından önce "barışın sağlanması" gerektiğini vurgulayan Kallas, "Öncelikle barış olmalı ve şu ana kadar Putin ve Rusya barış istemiyor. Bu nedenle barışı koruma misyonlarına da sahip olamayız. Ama Ukrayna için güvenlik garantilerinin ne olabileceğine dair tartışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu.

- TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında kullandığı "diktatör" ifadesine de değinen Kallas, bunları "ilginç" olarak nitelendirdi.

Kallas, "Diktatör kelimesini ilk duyduğumda bir hata yaptığından ve iki kişiyi karıştırdığından emindim çünkü Putin 25 yıldır hiçbir seçim yapmadı oysa Zelenskiy özgür ve adil seçimlerde seçilmiş bir lider. Tabii ki savaş zamanında seçim yapamazsınız. Pek çok ülkenin anayasasında seçim yapılamayacağına dair maddeler var." dedi.

Basın mensuplarının, "Sizce mevcut Trump yönetimi özgür dünyanın çıkarları doğrultusunda mı yoksa Rusya'nın çıkarları doğrultusunda mı hareket ediyor?" sorusuna Kallas, "ABD'den gelen mesajlara bakacak olursak, Rus söyleminin orada çok güçlü bir şekilde temsil edildiği açık." yanıtını verdi.

- YARIN ABD'YE GİDİYOR

Ukrayna konusunda yetkililerle görüşmek üzere yarın ABD'ye gideceğini açıklayan Kallas, "ABD'deki yeni yönetimle mümkün olduğunca çok etkileşimde bulunmamızın iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kallas, bu doğrultuda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililerle bir araya geleceğini söyleyerek, "Aynı zamanda Amerikalılarla görüşen farklı Avrupalı liderlerle birlik içinde olmamız ve görüştüğümüz konuların hepsinin aynı olması da önemli." ifadesini kullandı.

- SURİYE'YE YAPTIRIMLAR

Kallas, Suriye'ye devrik Beşşar Esed rejimi döneminde uygulanmaya başlanan bazı yaptırımların askıya alınması konusunun masaya yatırılacağını vurgulayarak, "Suriye'ye yönelik yaptırımların askıya alınmasıyla ilerleyeceğiz. Buna ulaştırma, enerji, bankacılık sektörü ve tabii ki diğer hususlar da dahil." şeklinde konuştu.

Suriye'deki yeni yönetimin "kapsayıcı" olması yönündeki görüşünü yineleyen Kallas, "Bölgesel aktörlerle de yakın temas halindeyiz. Eğer her şey yolunda gitmezse yaptırımları uygulamaya da hazırız." dedi.