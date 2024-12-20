İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2019
  • EURO
    36,682
  • ALTIN
    2953.98
  • BIST100
    9702.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

AB'den Suriye için bağış konferansı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye destek konulu 9. Brüksel Konferansı da dahil olmak üzere ülkenin yeniden imarı için planlamalar üzerinde düşünüldüğünü bildirdi.

AA20 Aralık 2024 Cuma 16:17 - Güncelleme:
AB'den Suriye için bağış konferansı
ABONE OL

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki durumun normalleşmesi ve krizin kalıcı olarak çözülmesinin yolu ülkenin yeniden imarından geçiyor. AB'nin bu konuda net planları var mı?" sorusu üzerine El Anouni, bu konudaki çalışmalar üzerinde düşünüldüğünü söyledi.

Brüksel'de 2017'den bu yana düzenlenen konferansa değinen El Anouni, Suriye'ye destek konulu bağış konferansı için çalışmaların başladığını belirtti.

Yeniden imar için atılacak adımların düşünüldüğünü vurgulayan El Anouni, "Ancak bunların nereye varacağını kestirmek için erken." dedi.

- AB, ŞAM'DAKİ DİPLOMATİK VARLIĞINI ARTIRACAK

El Anouni, 16 Aralık'ta AB'nin Şam'a üst düzey diplomatik heyet gönderdiğini anımsatarak, "Bu, temsilciliğin şu anda tamamen yeniden açıldığı anlamına gelmiyor. AB, büyükelçiliği tamamen yeniden açılıp Şam'da tekrar faaliyete geçene kadar, maslahatgüzarın düzenli misyonları aracılığıyla varlığını artıracak." dedi.

Dün düzenlenen Liderler Zirvesi'nde AB, Suriye'de benimsenecek yaklaşımla ilgili uzlaşıya varmıştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bu yaklaşımı "Barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı güvence altına almak, dini ve etnik azınlıkları korumak istiyoruz." sözleriyle özetlemişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "HTŞ ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk. Bunlar, insani yardımlarımız için halihazırda sahip olduğumuz mevcut kanallara dayanıyor. Şimdi sahada olmak ve HTŞ ile diğer gruplarla siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor. En üst diplomatımızın Şam'a dönmesi de iyi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.