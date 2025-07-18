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Dünya

AB'den tepki çeken atama! Türk tarafından rest: Tanımıyoruz

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda özel temsilci atamasını eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'AB tarafından bize danışılmadan yapılan bu temsilci atamasını tanımıyoruz.' dedi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 15:35 - Güncelleme:
AB'den tepki çeken atama! Türk tarafından rest: Tanımıyoruz
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde, ABD'nin New York kentinde yapılan Genişletilmiş 5+1 Kıbrıs Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında Tatar, 5+1 formatındaki görüşmelerde olumlu bir gündemle yer aldıklarını aktararak "Kıbrıs'ta iki ayrı devletin işbirliğiyle ilerleme sağlanabilir, diyalogdan kaçmıyoruz, egemen eşiklikte ısrarcıyız." diye konuştu.

Tatar, 5+1 toplantısının "resmi müzakere" veya bu yönde ilerleme anlamı taşımadığını dile getirerek New York'ta resmi müzakereler için değil, iş birliği amacıyla bulunduklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs konusunda özel temsilci atamasını eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"AB tarafından bize danışılmadan yapılan bu temsilci atamasını tanımıyoruz. AB zaten taraflı bir pozisyona sahip. Bizim pozisyonumuz net, AB çatısı altında olabiliriz ama egemenliğimiz kabul edilirse... Aksi halde böyle bir temsil kabul edilemez."

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Cenevre ve New York'ta kararlaştırılan işbirliği konularında üzerlerine düşeni yaptıklarını anlatarak iki ülke arasında gündeme gelen yeni sınır kapıları açılması konusundaki mutabakata Rum Yönetimi'nin tutumu nedeniyle varılamadığını aktardı.

GKRY'nin KKTC'deki taşınmazlarla ilgili yatırım yapan kişilere dava açmasını uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir saldırı olarak nitelendiren Tatar, bu durumun iyi niyetle bağdaşmadığının altını çizdi.

Tatar, tüm görüşme ve süreçleri Türkiye ile istişare içinde yürüttüklerini vurgulayarak "Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Bu iki devletin varlığı fiilen 62 yıldır devam ediyor. Bu, bir gerçektir. Kıbrıs'ta her iki halkın egemenliğine dayanan bir çözüm mümkündür. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinde, kendi geleceğini inşa etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Resmi müzakere eşitlik temelinde olmalı

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