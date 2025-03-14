AB'den Trump'a 'Grönland' cevabı

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Trump'ın dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısında yaptığı Grönland ile ilgili açıklamasına cevap verdi.

AB'nin başından bu yana net duruş sergilediğini vurgulayan Hipper, "AB, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunmaya devam edecektir. Bunlar, evrensel ilkelerdir ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Özellikle AB'ye üye bir ülkenin toprak bütünlüğü söz konusuysa AB, Danimarka'yı tam olarak desteklemektedir." diye konuştu.

Trump, dün Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu, gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.