İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5682
  • EURO
    36,9783
  • ALTIN
    3097.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den Trump'a ilk mesaj: Birlikte çalışmaya hazırız
Dünya

AB'den Trump'a ilk mesaj: Birlikte çalışmaya hazırız

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'de yemin ederek bugün yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump yönetimiyle 'birlikte çalışmaya hazır olduğunu' belirtti.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
AB'den Trump'a ilk mesaj: Birlikte çalışmaya hazırız
ABONE OL

Metsola, Strazburg'da bulunan AP Genel Kurulunda düzenlenen yılın ilk oturumları başlangıcında ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump'ın yemin ederek bugün görevine başlayacağını anımsattı.

Avrupa ve ABD arasındaki bağın "barış, güvenlik ve refahın temel taşı olduğunu" belirten Metsola, "Zorluklarla karşılaşacak olsak da Avrupa'nın bugün herkes için olumlu bir sonuç elde etmek üzere çalışmaya hazır olduğunu biliyorum. Hepimizin karşı karşıya olduğu jeopolitik gerçekler, ortak değerlerimizin rehberliğinde yenilenmiş bir transatlantik ittifakı gerektirecektir." diye konuştu.

Metsola, AB ile Trump liderliğindeki yeni yönetiml işbirliğini güçlendirme mesajı vererek, "Avrupa, istikrar, fırsat ve umut dolu bir dünyayı şekillendirmek üzere dost ve ortak olarak bağlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışmaya hazırdır." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.