AB'den Trump'a Rusya çıkışı: Kayırıyor

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ABD Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Rusya yanlısı tutum almakla suçladı. De Sousa, Trump'ın hem Ukrayna'yı hem de Avrupa'yı barış görüşmelerinin dışında bıraktığını söyledi.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, bir üniversitede katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'dan yana politika yürüttüğü iddiasıyla ABD yönetimini eleştirdi.

ABD ve Trump'ı kastederek "Dünyanın en büyük süper gücü Rusya'dan yana çalışıyor." diyen De Sousa, "Objektif olarak bakıldığında yeni ABD liderliği, stratejik bakımdan Rusya Federasyonu'nu kayırdı. Her gün korkunç yaptırım tehditleri geliyor. Rusya Federasyonu'na karşı herhangi bir ABD yaptırımı var mı? Yok." dedi.

De Sousa, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Trump'ın "müttefik olmaktan çıktığını" ve kendisini "çatışmanın hakemi konumuna" getirdiğini savundu.

Ayrıca De Sousa, Trump'ın olası barış anlaşması için yapılan görüşmelerden hem Ukrayna'yı hem de Avrupa'yı dışlamasına tepki gösterdi.

Geçmişte de Trump'a yönelik eleştiriler getiren De Sousa, Trump'ı "demokrasiden diktatörlüğe doğru kayma peşinde olmak" ve Rusya'yı kayırmakla suçlamıştı.

