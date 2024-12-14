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Dünya

AB'den Türkiye aracılığıyla Suriye girişimi!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler

Salı günü Türkiye'yi ziyaret edecek olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'ye Türkiye üzerinden bir hava köprüsü kurulacağını söyledi. İnsani yardım fonunu 160 milyon avronun üzerine çıkardıklarını belirten Leyen, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardım teslimatını daha ayrıntılı olarak ele alacağım. Suriye halkının yanındayız' açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu, 50 ton sağlık malzemesinin Adana'ya getirilmesi için hava köprüsü operasyonu başlatıldığı ve uçuşların finanse edildiği açıkladı.

DHA14 Aralık 2024 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
AB'den Türkiye aracılığıyla Suriye girişimi!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sağlık hizmetleri ve diğer temel malzemelerin ulaştırılması için Suriye'ye bir hava köprüsü kurulacağını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun acil sağlık hizmetleri ve diğer temel malzemelerin ulaştırılması için Suriye'ye bir hava köprüsü kuracağını bildirdi. Leyen açıklamasında, "Esad rejiminin çöküşü Suriye halkına yeni bir umut sunuyor. Ancak bu değişim anı aynı zamanda riskler taşıyor ve zorluklar getiriyor. Sahadaki durum bu kadar istikrarsızken, Suriye halkına yardımımız her zamankinden daha önemli. Bu nedenle bu yıl insani yardım fonumuzu 160 milyon avronun üzerine çıkardık. Ayrıca gıda, ilaç ve barınma gibi malzemeleri taşıyan bir insani hava köprüsü kuruyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardım teslimatını daha ayrıntılı olarak ele alacağım. Suriye halkının yanındayız" dedi.

50 TON SAĞLIK MALZEMESİ ADANA'YA GETİRİLECEK

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Dubai'deki AB stoklarından önümüzdeki günlerde Suriye'de dağıtılmak üzere ilk etapta toplam 50 ton sağlık malzemesinin Adana'ya getirilmesi için hava köprüsü operasyonu başlatıldığı ve uçuşların finanse edildiği belirtildi.

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