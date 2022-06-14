AB'den Türkiye'deki Suriyelilere 50 milyon avro ek nakdi yardım

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, yardımın uzmanlaşmış sağlık hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikososyal destek ve sivil belgelere erişim gibi konuların ele alınmasına yardımcı olacağı duyuruldu.

Yardımın şu anda Türkiye'de 1,5 milyondan fazla insanı, nakdi yardım yoluyla destekleyen AB Acil Sosyal Güvenlik Ağı'nın (SUY) parçası olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu yolla kira, ulaşım, yiyecek veya ilaç gibi en çok ihtiyaç duyulan kalemlerin finansmanına yardımcı olunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni 50 milyon avroluk yardım, 2024'e kadar Türkiye'deki mültecileri desteklemek için AB Komisyonu tarafından Haziran 2021'de açıklanan 3 milyar avroluk paketin parçası. 50 milyon, ayrıca Aralık 2021'de SUY için açıklanan 325 milyon avroluk insani yardıma ek mahiyetinde ve böylece 2021'den bu yana Türkiye için toplam yardımı 3,34 milyar avroya yaklaştırıyor."

Açıklamada, AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi Janez Lenarcic'in şu sözlerine yer verildi:

"Dünyanın gözü Ukrayna'da, ancak Türkiye'de, çoğu on yıldan fazla bir süredir yerinden edilmiş olan mültecileri unutmayacağız. Aralarında en savunmasız olanlar, Kovid-19 salgınından ve ekonomik durumlarının kötüleşmesinden özellikle ağır şekilde etkilendi. AB, Türkiye'deki mültecilere insani yardım sağlamaya ve en çok ihtiyacı olanlara bir yaşam çizgisi sunmaya devam edecektir."