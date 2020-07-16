İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8586
  • EURO
    7,8392
  • ALTIN
    397.883
  • BIST100
    118808
Dünya

AB'den Türkiye'ye 15 Temmuz mesajı

Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Ryszard Czarnecki, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında, demokrasi ve ulusal egemenliğine sahip çıkan Türk halkını saygıyla andığını belirtti.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:05
ABONE OL

Czarnecki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Ryszard Czarnecki mesajında, "15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde demokrasi ve ulusal egemenliğine sahip çıkan Türk halkını saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Czarnecki'nin başkanlığında 1 Haziran'da kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu, "kültür ve yumuşak diplomasi" yoluyla ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Halihazırda AP üyesi olan Polonyalı Czarnecki, daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.