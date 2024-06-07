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Dünya

AB'den Ukrayna ve Moldova açıklaması: Müzakereler başlamaya hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'nın AB üyeliği müzakerelerine fiilen başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 23:49 - Güncelleme:
AB'den Ukrayna ve Moldova açıklaması: Müzakereler başlamaya hazır
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AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, günlük basın toplantısında, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Pisonero, "Komisyon olarak 2 ülke tarafından tüm adımların yerine getirildiğini düşündüğümüzü teyit ediyoruz." dedi.

Bu noktadan itibaren ilgili sürecin üye ülkeler nezdinde devam edeceğini aktaran Pisonero, "Karar artık üye devletlerin elinde. Müzakere çerçevesini kabul etmek onlara düşüyor. Bu adım atıldıktan sonra müzakerelerin resmen başlaması için hükümetler arası bir konferans düzenlemek AB Dönem Başkanlığının yetkisindedir." şeklinde konuştu.

Politico sitesinin haberinde, Macaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacağı 1 Temmuz'dan önce, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin fiilen başlatılmasının planlandığı iddia edilmişti.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Aralık 2023'te düzenlenen zirvede Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

Karar, veto edeceğini açıklayan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kahve içmek için salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

AB liderleri, 27-28 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

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