Dünya

AB'den Ukrayna'ya 3,2 milyar avroluk destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya sağlanacak destek kredisi kapsamında 3,2 milyar avroluk ilk ödemenin önünü açacak mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya sağlanacak kredi kapsamında verilecek makro-finansal yardıma ilişkin mutabakat zaptının, AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis tarafından bugün imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, mutabakat zaptının, kredi taksitlerinin tahmini miktarı ve makro-finansal yardım ödemeleri için yerine getirilmesi gereken koşullar da dahil olmak üzere desteğinin temel koşullarını içerdiği belirtildi.

Kredi koşulları arasında Ukrayna'nın demokrasi, hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarına saygı gibi şartlar yer aldığına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptının her kredi taksiti öncesinde Ukrayna'nın yerine getirmesi gereken politika koşullarını ortaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak ilk ödeme için belirlenen koşulların dijital platformlar üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik adımlar, kamu yatırımları için sektörel stratejilerin geliştirilmesi ve Ukrayna gümrük kanununun güncellenmesini içeren önlemler olduğu ayrıca mutabakatın Ukrayna tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

AB ülkeleri daha önce Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için toplam 90 milyar avroluk kredi desteği sağlama konusunda anlaşmıştı.

İmzalanan mutabakat zaptı bu paketin nasıl uygulanacağını, ödemelerin hangi şartlarla yapılacağını ve Ukrayna'nın hangi reformları yerine getirmesi gerektiğini belirleyen teknik ve hukuki çerçeveyi oluşturuyor.

Mutabakat ile Ukrayna'ya ilk aşamada haziran ayı ortalarında 3,2 milyar avroluk ödemenin önü açılmış oluyor.

