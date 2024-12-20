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Dünya

AB'den Ukrayna'ya ek destek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukrayna'ya ek 30 milyar avroluk destek sağlanması üzerinde uzlaştı.

DHA20 Aralık 2024 Cuma 09:29 - Güncelleme:
AB'den Ukrayna'ya ek destek
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AB liderlerinin Brüksel'de düzenlediği zirve toplantısı kapsamında Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar avroluk destek sağlanması kararına varıldı. Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. AB'nin Şubat 2022'de başlayan savaş sürecinde şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 130 milyar avroluk mali destek sağladığına işaret eden Costa, "2025'te ek 30 milyar euro daha sağlayacağız" dedi.

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