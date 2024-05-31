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Dünya

AB'den UNRWA'ya yeni yardım

Avrupa Birliğinin (AB) Filistin yönetimine 25 milyon avro, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ise 16 milyon avro destek içeren yardım paketini işleme koyduğu duyurdu.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 18:48 - Güncelleme:
AB'den UNRWA'ya yeni yardım
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yardımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "AB'nin Filistin halkını destekleme taahhüdüne olan inancını koruduğunu" belirtti.

Borell, Avrupa Komisyonunun bugün Filistinlilerin maaşlarının ödenmesinde kullanılmak üzere Filistin yönetimine 25 milyon avro, Filistinli mülteciler için kullanılmak üzere UNRWA'ye de 16 milyon avro yardım yaptığını duyurdu.

Komisyonun sitesine göre, bu yardımların Filistin yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli memurlara yönelik taahhütlerini yerine getirmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

16 milyon avroluk yardım ile Filistinli mülteciler için faaliyet gösteren BM kuruluşuna 2024 yılı itibariyle yapılan yardımların 66 milyon avroya ulaştığı kaydedildi.

- MİLYONLARCA FİLİSTİNLİYE YARDIM SAĞLAYAN UNRWA, İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.

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