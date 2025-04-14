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Dünya

AB'den Ürdün'e kredi desteği! 500 milyon avroya onay verildi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ürdün'e 500 milyon avro kredi sağlamaya onay verdi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
AB'den Ürdün'e kredi desteği! 500 milyon avroya onay verildi
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AB Konseyi, Ürdün'e 500 milyon avro makro finansal yardım sağlanması kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB yardımının Ürdün'ün ekonomik istikrarını güçlendireceği, artan iç ve dış sınamalar karşısında ülkenin reform gündemini destekleyeceği ifade edildi.

3 TAKSİT HALİNDE GÖNDERİLECEK

Mali destekle Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ürdün'e uzun vadeli krediyi 3 taksit halinde göndereceği kaydedildi.

Destek bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ÇOK DAHA UYGUN ÖDEME KOŞULLARI

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullarla borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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