AB'den vize kararı... Yeni düzenleme onaylandı

AB Konseyi'nden onaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, AB Konseyi, bugün aldığı kararla Şengen bölgesine seyahat ederken vizeye ihtiyaç duymayan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin askıya alınması mekanizmasının güncellenmesini öngören düzenlemeyi onayladı.

Yapılan değişiklikler, vize serbestisinin kötüye kullanıldığı ya da AB'nin çıkarlarına aykırı sonuçlar doğurduğu durumlarda daha hızlı ve etkili şekilde tepki verilebilmesine imkan tanıyacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle AB, bir üçüncü ülkenin AB'nin vize politikasıyla uyumsuzluk göstermesi halinde bu ülkenin vize muafiyetini askıya alabilecek.

Ayrıca bir ülkenin, gerçek bağı bulunmayan kişilere vatandaşlık veren yatırım yoluyla vatandaşlık programı yürütmesi durumunda da vize muafiyetini kaldırılabilecek.

Benzer şekilde insan hakları ihlalleri gibi nedenlerle AB'nin ilgili ülkeyle ilişkilerinin kötüleşmesi de askı gerekçesi olarak değerlendirilecek.

SORUNLARIN GİDERİLMEMESİ HALİNDE VİZE MUAFİYETİ TAMAMEN KALDIRILABİLECEK

Düzenleme, mekanizmanın devreye alınmasını kolaylaştırırken, vize muafiyetinin ilk aşamadaki askı süresi de 9 aydan 12 aya çıkarılacak.

Bu süre, mevcut uygulamadaki 18 ay yerine 24 ay daha uzatılabilecek. Böylece AB'nin ilgili ülkeyle duruma yol açan koşulların giderilmesi için daha uzun bir sürede temas yürütmesi mümkün olacak. Sorunların giderilmemesi halinde vize muafiyeti tamamen kaldırılabilecek.

Üye devletlerde doğrudan bağlayıcılığı bulunan düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 20'nci gün sonra yürürlüğe girecek.

MEVCUT SİSTEMDE TÜM ÜLKE VATANDAŞLARINI KAPSIYORDU

AB'nin mevcut sisteminde, ilk askı süresinin uzatılması halinde vize muafiyetinin askıya alınması ülkenin tüm vatandaşlarını kapsıyordu.

Aynı zamanda İsrail, Avustralya, Brezilya, Japonya, İngiltere, Ukrayna ve Batı Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere 61 ülkenin vatandaşı, herhangi bir 180 günlük dönemde, 90 güne kadar kısa süreli kalışlar için Şengen bölgesine seyahat edebiliyordu.

AB ise bugüne kadar sadece bir kez, Vanuatu Cumhuriyeti'ne yönelik, Rus vatandaşlarına yatırım yoluyla vatandaşlık planı üzerinden AB'ye ücretsiz seyahat imkanı sağladığı gerekçesiyle vize muafiyetini askıya almıştı.

Düzenleme haziranda gündeme geldiğinde, AB'nin bu tedbirle İsrail vatandaşlarını hedef alabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

Avrupa Parlamentosu da yeni düzenlemeye 7 Ekim'de onay vermişti.