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Dünya

AB'den X kararı: Reklam vermeyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformu X'te reklam vermeme kararı aldı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 20:48 - Güncelleme:
AB'den X kararı: Reklam vermeyecek
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AB Komisyonu sözcüsü Johannes Bahrke, basında yer alan AB Komisyonu'nun X'te reklam vermeme kararı aldığı yönündeki haberleri doğruladı.

Bahrke, bunun, durumun gelişimine göre sık sık revize edilen iç yönergeler dahilinde olduğunu söyledi.

"Son haftalarda çeşitli sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve nefret söyleminde endişe verici bir artış gördük ve X kesinlikle bundan oldukça etkilendi." ifadelerini kullanan Bahrke, "Bu nedenle servislerimize içeriğimizin uygunsuz bir bağlamda göründüğünden endişe duyduğumuz ilgili sosyal medya platformlarında bu aşamada reklam vermekten kaçınmalarını tavsiye ettik." diye konuştu.

Bahrke, şu ana kadar sosyal medya platformlarından yalnızca X'in etkilendiğini, bu tedbirin yalnızca reklamlarla ilgili olduğunu ve AB hesaplarının platformu terk ettiği anlamına gelmediğini kaydetti.

AB, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler" gerekçesiyle geçen ay X'in Birliğin çevrim içi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Sözcü Bahrke, reklam yasağı kararının nedeninin bu konuyla ilgili olup olmadığı konusunda ise yorum yapmadı.

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