ABD/İran müzakerelerinde çatlak! Trump'tan flaş açıklama: Pakistan programını iptal ettim

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 57. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Haberde, Pakistan'a gitmeye hazırlanan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e, seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız." dediği aktarıldı.

Trump'ın, ekibine ayrıca, "Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız." dediği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan'dan ayrıldığı haberinin duyurulmasının ardından geldi.

İran tarafı daha önce ABD heyetiyle Pakistan'da herhangi bir "doğrudan görüşme" planlanmadığını, sadece Pakistan aracılığıyla dolaylı mesaj iletilebileceğini belirtmişti.

İRAN'DAN ABD'YE SERT UYARI: ABLUKA VE HAYDUTLUĞA DEVAM EDERSE SERT KARŞILIK VERİRİZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sert uyarıda bulundu.

Karargahtan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin saldırgan ordusu bölgede abluka, korsanlık ve deniz haydutluğu faaliyetlerine devam ederse İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vereceğinden emin olsun" İfadeleri kullanıldı.

ABD ordusunun İran'ın askeri kapasitesinin bir bölümünü daha önce yaşanan çatışmalarda tecrübe ettiği belirtilerek, "ABD, İran Silahlı Kuvvetleri'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunma konusunda her zamankinden daha güçlü ve hazırlıklı olduğunu bilsin" ifadelerine yer verildi. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki düşmanların hareket ve faaliyetlerini izleyerek Hürmüz Boğazı'nın stratejik kontrolünü sürdürme konusunda hazır ve kararlıyız. ABD ve Siyonist düşmanların yeniden bir saldırısı halinde onlara daha ağır zararlar vereceğiz" denildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'dan, Pakistanlı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından ayrıldığı ifade edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD ile İran arasında süren savaşta bölgede düzenlenen saldırılar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 123 kişinin yaralandığını açıkladı.

Reuters'e konuşan Pakistanlı kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad ziyareti sırasında İran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini Pakistanlı yetkililere ilettiğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile görüştü.

İran, ülkenin batı bölgelerinden askeri bir saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen ABD-İsrail bağlantılı hücrelere operasyonda Kürdistan eyaletinde 84, Kirmanşah'ta 155 kişinin yakalandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı, 5 eyalette yapılan operasyonlarda biri "İsrail rejiminin kıdemli bir casusu" diğerleri ise "ayrılıkçı terör örgütlerinin mensubu" 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin füze gücünün önemli bir kısmının kullanılmadığını söyledi.

İran'da, "son protestolarda şiddet eylemlerine katılan ve Mossad ile bağlantısı tespit edilen" İrfan Kiyani'nin idam cezasının bu sabah İsfahan'da infaz edildiği bildirildi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ülkesinin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. İranlı Başdanışman, ABD'li yetkililerin, İran'da iç anlaşmazlıklar olduğu yönünde açıklamalar yaptığını ancak ABD'nin Falkland Adaları'nın (Malvinas Adaları) egemenliği konusunda İngiltere ile gerilim yaşadığını ve Avrupa'nın da ABD'den bağımsız hareket etmeye çalıştığını söyledi. Velayeti, "Bu onların geleneksel müttefikleriyle olan derin çatlağı gösteriyor. Şu an İran, İbrani, Arap ve ABD cephesi karşısında birlik içerisinde durmaktadır." ifadelerini kullandı.

İran, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle kapatılan dış hat uçuşlarını yeniden başlatırken ilk uçuş İstanbul'a gerçekleştirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile ABD-İran arasındaki müzakere sürecini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya, Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya geldi.

02.02 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere ülkenin başkenti İslamabad'a vardığını belirterek, "İran ve ABD arasında bir görüşme planlanmamıştır. Temaslar sırasında İran'ın gözlemleri Pakistan'a iletilecektir" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan İslamabad'a ulaştı. Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar tarafından karşılandı.

01.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye çok fazla sefer düzenliği belirtilen ve ABD Ordusu ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen "EPAMINODES" isimli bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

00.50 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı.

- ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.