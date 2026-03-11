ABD/İsrail- İran savaşı 12. gününde! Mayın gemileri böyle vuruldu

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 12. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

ABD, İRAN'IN MAYIN GEMİLERİNİ YÖNELİK SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

ABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, farklı boyutlarda çok sayıda bot ve geminin hava saldırıları ile hedef alındığı görüldü.

TRUMP, MAYIN GEMİLERİNİ VURDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı.

ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bölgedeki son gelişmeleri ve yansımalarını değerlendirdi.

Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini bir günde 31 saldırıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 16 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rusya Başkonsolosluğu'nun bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

İran'dan başlatılan yeni misilleme dalgasına karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'den çok sayıda önleyici füze sisteminin ateşlendiği açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.

ABD Senatörü Richard Blumenthal, İran harekatıyla ilgili gizli bir bilgilendirme toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'a Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz" dedi.

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ülkesinin halihazırdaki savaşın hedefi olarak ilan ettiği "İran'da rejim değişikliği"nin gerçekçi olmadığını kabullendiğini söyledi.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırdıkları İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 İsraillinin ise yaralandığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde 6 kişinin öldüğü bildirildi.

01.23 İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

01.16 Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

01.16 Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

00.57 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den İran'ın petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulunduğu öne sürüldü.

00.33 Kuveyt Savunma Bakanlığı, dün İran'dan ülkeye 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

00.21 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini", bunun onları saldırıların "ekonomik etkilerinden kurtaramayacağını" söyledi.

00.12 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı BM Güvenlik Konseyini sessiz kalmakla eleştirerek, Konseyin "siyasi ve taraflı" kararlarla saldırganları daha fazla eylem için cesaretlendirdiğini belirtti.

00.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine ilişkin iddiaların ardından, "Son birkaç saat içinde 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

00.01 ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.

