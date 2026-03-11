ABD/İsrail- İran savaşı 12. gününde! Mayın gemileri böyle vuruldu

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 12. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.
ABD, İRAN'IN MAYIN GEMİLERİNİ YÖNELİK SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADIABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, farklı boyutlarda çok sayıda bot ve geminin hava saldırıları ile hedef alındığı görüldü.
TRUMP, MAYIN GEMİLERİNİ VURDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı.
01.23 İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.
01.16 Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.
01.16 Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.
00.57 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den İran'ın petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulunduğu öne sürüldü.
00.33 Kuveyt Savunma Bakanlığı, dün İran'dan ülkeye 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
00.21 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini", bunun onları saldırıların "ekonomik etkilerinden kurtaramayacağını" söyledi.
00.12 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı BM Güvenlik Konseyini sessiz kalmakla eleştirerek, Konseyin "siyasi ve taraflı" kararlarla saldırganları daha fazla eylem için cesaretlendirdiğini belirtti.
00.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine ilişkin iddiaların ardından, "Son birkaç saat içinde 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.
00.01 ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.
- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.