ABD/İsrail - İran savaşı 12. gününde... Trump'tan İsrail'e petrol tesisi talebi

Kanal-12 televizyonu 7 Mart Cumartesi günü, İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'da yakıt depolarını ve petrol tesislerini bombaladığını aktarmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail savaş uçaklarının, Tahran'daki petrol tanklarına ve rafineri tesislerine ilk kez saldırdığını bildirmişti.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen iki insansız hava aracı (İHA) düşürülerek imha edildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, İran'dan ülkeye yönelik fırlatılan balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, BAE topraklarının korunmasını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya tam olarak hazır olunduğuna işaret edildi.

Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise saldırı nedeniyle sirenlerin çalmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sakin kalarak en yakın güvenli yere gitmeleri uyarısında bulunuldu.

01.23 İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

01.16 Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

01.16 Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

00.57 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den İran'ın petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulunduğu öne sürüldü.

00.33 Kuveyt Savunma Bakanlığı, dün İran'dan ülkeye 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

00.21 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini", bunun onları saldırıların "ekonomik etkilerinden kurtaramayacağını" söyledi.

00.12 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı BM Güvenlik Konseyini sessiz kalmakla eleştirerek, Konseyin "siyasi ve taraflı" kararlarla saldırganları daha fazla eylem için cesaretlendirdiğini belirtti.

00.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine ilişkin iddiaların ardından, "Son birkaç saat içinde 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

00.01 ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.