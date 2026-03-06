İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 7. gününde de misillemelerle devam ediyor.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI TAHRAN'DA HAMANEY'İN YERALTI ASKERİ SIĞINAĞINI VURDU

İsrail ordusu, Tahran'da İran yönetimine ait yerleşkede Ali Hamaney'in yeraltı askeri sığınağının savaş uçakları tarafından imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait 50 savaş uçağının İran'ın başkenti Tahran'da İran yönetimine ait yerleşkenin altında yer alan ve geçtiğimiz hafta öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yeraltı askeri sığınağının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınağın vurulduğu anın görüntüsü de paylaşıldı.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusu zorla göç emri yayımladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalamayı sürdürüyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), yeni nesil füzelerinin Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini ve İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı, Hayfa ve Tel Aviv dahil olmak üzere çeşitli İsrail tesislerini vurduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin arabuluculuk girişimi başlattığını belirterek arabuluculuk çağrısının muhatabının savaş ateşini yakanlar olması gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir petrol tankerinin Kuveyt sınırları yakınında hedef alındığını ve tankerde yangın çıktığını duyurdu.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine gösteri düzenlendi.

İran Savunma Şurası ülke lideri temsilcisi Tuğamiral Ali Ekber Ahmediyan, silahlı grupların sınırdan girmeleri durumunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki tüm tesisleri hedef almakla tehdit etti.

İran'da İsrail ve ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 332'ye yükseldi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 67 askerin İran'ın misilleme saldırılarında yaralandığını duyurdu.

İran'dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail'de Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'da bir otel ve 2 konutu hedef aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 3 balistik füze ve birden fazla İnsansız Hava Aracının (İHA) önlenerek imha edildiğini duyurdu.

İran Kızılayı Başkanı Hüseyin Kolivand, ABD-İsrail saldırılarının ilk gününden bugüne kadar 3 bin 90'ı konut 3 bin 464 sivil binanın hedef alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, savaşın çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerinden endişe duyulduğunu açıkladı.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran'da 2 Japon vatandaşının gözaltında tutulduğunu belirterek, bir an önce serbest bırakılmalarını talep etti.

İran'da geçici Liderlik Konseyi, yeni lider seçimine ilişkin programı yapmak için 4'üncü kez bir araya geldi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı: İran yeni liderini tanıtacak.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, uzun süreli bir savaşa tamamen hazır olduklarını belirterek, "İran'ın yeni girişimleri ve silahları yolda. Bu teknolojiler henüz büyük ölçekte cepheye konuşlandırılmadı. Düşman, gelecek her operasyonel dalgada acı verici darbeler almaya hazır olmalı" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki mevcut liderlik yapısının tamamen değişmesini istediğini belirterek, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. Bence bu işi iyi yapacak bazı isimler var" dedi. Trump, isimlerini paylaşmadığı bu kişilerin savaştan sağ çıkması için adımlar attıklarını belirterek, "Onları izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'li askeri müfettişlerin, İran'da çoğu öğrenci en az 165 kişinin ölümüne yol açan okul saldırısının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi. Buna rağmen, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.

04.25 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettiklerini ancak her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradıklarını belirterek, "Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" dedi.

03.54 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

03.43 Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.

03.07 Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03.01 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerini kapattıklarını, bununla beraber İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

02.58 İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast planını Kasım ayında yaptığını söyledi. Saldırı için ilk olarak Haziran 2026 tarihinin değerlendirildiğini belirten Katz, İran'da patlak veren protestoların ardından takvimin öne çekildiğini ifade etti.

02.53 İran, İsfahan kentinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

02.44 Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme yapması ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Katar'dan seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.

02.36 Yemen'deki İran'a yakın Husiler'in lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin, "Ellerimiz tetikte gerektiğinde askeri olarak harekete geçebiliriz." dedi.

02.05 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD'nin saldırılarını sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirterek, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını savundu.

02.02 Kuveyt, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını açıkladı

02.00 ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın misilleme saldırısında, Tel Aviv'de bir bölgeye isabet eden füze yangına neden oldu.

01.42 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek." dedi.

01.26 ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.

01.00 İran'ın başkenti Tahran'da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek için on binlerce kişi kentin farklı meydanlarında toplanarak "ABD ile ateşkese hayır" sloganıyla gösteri düzenledi.

00.50 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.

00.33 Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, bölgenin "karmaşık ve hassas bir dönemden" geçtiğini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini" belirtti.

00.31 Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Irak ve Lübnan'daki misyonlarda görevli askerlerini geri çekme kararı aldığını bildirdi.

00:13 İsrail ordusu, İran'ın yeni füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İç Cephe Komutanlığının tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.