ABD/İsrail - İran savaşında 17. gün: Saldırıların maliyeti belli oldu

ABD ve soykırımcı İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından başlayan fiili savaş 17. gününde devam ediyor. Karşılıklı saldırılar sürerken ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

IHA16 Mart 2026 Pazartesi 00:18 - Güncelleme:
ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu belirterek, "Bana aktarılan en son rakam 12'ydi" dedi.

Trump yönetiminin Kongre'den daha fazla para talep etmesinin gerekip gerekmeyeceği sorusu üzerine Hassett, "Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz. Daha fazlası için Kongre'ye başvurmamız gerekip gerekmediğini Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Kongre'ye sunulan tahminlere göre savaşın ilk haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar olması bekleniyordu. Hassett, 12 milyar dolarlık harcamanın hangi zaman dilimini kapsadığını belirtmedi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00.07 İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti ile Katar'ın başkenti Doha'nın bazı bölgelerine saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak, buralarda yaşayanları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

00.05 ABD'li Senatör Mark Warner, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerle ilgili "kapsamlı bir soruşturma" yapılması gerektiğini belirtti.

23.50 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail'in bölgedeki eylemlerine destek veren yaklaşımını eleştirerek, bu ülkelere uluslararası hukuka ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması çağrısında bulundu.

23.39 ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

