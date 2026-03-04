İran ve Hizbullah'tan eş zamanlı misilleme! İsrail'de çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 5. gününde...

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Kermanpur konuya ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, "Son olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 867, yaralanan 5 bin 946 kişiden 2 bin 184'nün tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerden, yüzde 12'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu kaydetti.

İran Kızılayı dana önce ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok yerinde sirenler çaldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu gece Umman'daki İngiliz vatandaşlarını tahliye edeceğini, İrlanda ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki vatandaşlarının tahliyesinin bugün başlayacağını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki suçları nedeniyle hesap vermek zorunda kalmadığı için halihazırda çok sayıda ülkeye saldırı düzenlemeye devam edebildiğini, krizin tüm bölgeye yayılabildiğini ifade etti.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin bölgedeki vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için geçici ateşkes çağrısında bulundu.

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı dalgası başlatıldığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün hava sahasında 129 insansız hava aracı (İHA) ve 3 balistik füzenin engellendiğini bildirdi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın da İsrail ve bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sonucu Orta Doğu'da şu ana kadar 21 binden fazla uçuş iptali yaşandığı bildirildi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye defteri açtı.

İsrail basını: İsrail ordusu, İran'a saldırıları en az 2 hafta daha sürdürmeyi planlıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 867'ye yükseldiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzatma kararı aldı.

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da bugün başlayacak ve 3 gün sürecek cenaze töreninin ertelendiği bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırılarının püskürtüldüğünü duyurdu.

Çin, ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a saldırıları, Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Grönland'ı devralma talebi gibi tek taraflı adımlarla küresel siyaseti yeniden şekillendirmeye giriştiği bir dönemde, hiçbir ülkenin uluslararası ilişkilerde tek başına hakimiyet kurmaya ve dünyaya kendi istediğini dayatmaya hakkı olmadığı mesajını verdi.

Abu Dabi Limanları Grubu (AD Ports Group), Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin azalması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentindeki Halife Limanı'na gelen gemi sayısında düşüş görülebileceğini açıkladı.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, Ali Hamaney'in yerine geçecek, ülke liderinin seçimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede belirleneceğini söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyine saldırı tehdidinde bulunarak bölgenin tamamen boşaltılmasını istedi

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'nun en büyük yerli rafinerisine ev sahipliği yapan Ras Tanura Tesisi'ne yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Hürmüz Boğazı'nın "tam kontrolleri altında" olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 4 gününde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlendi.

Kuveyt ordusu, ülkenin hava sahasında tespit edilen füze ve insansız hava araçlarının (İHA) engellediğini duyurdu.

Irak'taki en büyük Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, bunun bölgede "uzun süreli kaos ve istikrarsızlığa" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney ile çok sayıda sivilin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sağlık tesisleri, personel ve hastaların etkilendiğini belirterek, "Tüm tarafları, sağlık tesislerinin, çalışanların ve hastaların çatışmanın mağduru olmasını önlemeye bir kez daha çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, kendilerine ait bir F-35i (Adir) uçağının, İran'ın başkenti Tahran semalarında Yak-130 tipi muharebe-eğitim uçağını düşürdüğünü ileri sürdü.

ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Tahran yönetiminin ABD'ye güvenmediğini ve müzakereyi düşünmediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingde, kara harekatı ihtimali, İran'a ait İHA'ların düşürülmesinde yaşanan zorluklar ve mühimmat stoklarına ilişkin endişelerin gündeme geldiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı "diplomasiye" ve Amerikalılara ihanet etmekle suçladı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, 26 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarında hızlı bir artış yaşandığı belirtildi.

Güney Kore'nin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken İran, İsrail ve bölgedeki diğer ülkelerden 141 vatandaşını üçüncü ülkelere tahliye ettiği bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da 3 gün sürecek cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında son 24 saatte 219 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği kaydedildi.

Kanada, Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için Umman'dan hava sahasını kullanma talebinde bulunduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in yerine geçecek herhangi bir ismin de "kesin bir hedef olacağını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Başbakanı Friedrich Merzni'nin diğer Avrupa ülkelerini, ABD-İsrail saldırıları konusunda, Tahran'ın karşısında yer almaya zorladığını ifade etti.

rak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Bahreyn'de bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu"ndan bu yana 9 binden fazla ABD vatandaşının Orta Doğu'dan güvenli şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirtti.

Venezuela'da toplanan bir grup, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İran ile ABD-İsrail arasında tırmanan çatışmanın uluslararası düzenin başarısızlığının bir başka örneğini yansıttığını, ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletleri (BM) devreye sokmadan hareket ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı.

05.46 İran'ın başkenti Tahran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi.

05.42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey danışmanlarının öldürüldüğü saldırı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak hedef alınan toplantı hakkında istihbarat bilgisi sağladığı iddia edildi.

04.51 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

04.41 Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini bildirdi.

04.31 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi.

04.26 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki hedeflere yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

04.21 Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliği ve topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını bildirdi.

04.14 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle mahsur kalan 17 bin 498 yolcunun 60 uçuşla tahliye edildiğini açıkladı.

04.05 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, "Henüz 100 saat bile dolmadan yaklaşık 2 bin hedefi 2 binden fazla mühimmatla vurduk. İran'ın hava savunmasını ciddi şekilde zayıflattık; yüzlerce balistik füze, fırlatma rampası ve insansız hava aracını imha ettik. Basitçe söylemek gerekirse, bizi hedef alabilecek her şeyi vuruyoruz. Genel operasyonel değerlendirmeme göre; planlanan takvimin önündeyiz" ifadelerini kullandı.

04.03 İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

03.54 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD hedefini füzelerle vurduğunu duyurdu.

03.47 İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran'ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlama sesleri duyuldu.

03.16 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıya uğrayan Körfez ülkelerine İran'ın "Shahed" İHA'larından korunma konusunda uzmanlık desteği sağlayabileceklerini belirterek, "Ortaklarımızı korumayı amaçlayan bu tür işbirlikleri, ancak Ukrayna'nın kendi savunma yeteneklerini zayıflatmadan yapılabilir" açıklamasında bulundu.

03.15 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a ait gizli "Minzadehei" nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, son 24 saatte İran ve Lübnan'daki yüzlerce hedefin eş zamanlı olarak vurulduğu açıklandı.

03.15 Ürdün, ülkede hava savunma sistemlerinin müdahaleleriyle ilgili herhangi bir bilgi veya görüntünün paylaşılmaması uyarısında bulundu.

03.02 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingin ardından konuşan Demokrat Senatör Richard Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum." dedi.

02.36 ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) kalan İsraillilerin tahliyesinin Filistin destekçisi gemi mürettebatının seferi reddetmesi nedeniyle yapılamadığı ortaya çıktı.

02.32 Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar ülkede dron uçurmaya ve havadan görüntü çekmeye yasak getirdiğini bildirdi.

02.26 Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik saldırıların Tahran yönetiminde bir değişime yol açıp açmayacağından emin olmadığını belirterek, "Askeri saldırılar risk taşıyor, plan risksiz değil ve ertesi gün planı geliştirilmeli. Trump yönetiminin İran konusunda stratejisi yok" diye konuştu.

02.01 Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 2 balistik füzeden birinin ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü'ne isabet ettiği, ancak saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. El-Udeid Hava Üssü, ABD'nin Orta Doğu bölgesindeki en büyük askeri üssü olarak biliniyor.

01.59 ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a saldırıların şiddetleneceğini ifade ederek, "Saldırıların kapsamında ve yoğunluğunda ciddi bir değişim algılamaya başlayacaksınız" dedi.

01.49 Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın topraklarına yönelik saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) birer mektup göndererek, "karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

01.21 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

01.08 ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bu iki ülke ve Körfez ülkelerine yönelik misillemeleriyle başlayan krizde, hava sahalarının kapanmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mahsur kalan İtalyan vatandaşlarından 200 lise öğrencisi, akşam saatlerinde Milano'ya ulaştı.

00.59 Katar, ülkede İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren iki hücrenin çökertildiğini bildirdi.

00.58 Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin ülkeyi hedef aldığını bildirdi.

00.58 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıtın bulunmadığını yineleyerek, "Buna rağmen,

00.58 Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

00.55 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını ancak tüm personelin güvende olduğunu söyledi.

00.28 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırıda hedef alınan ilkokuldaki öğrencilerin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Gazze'de öldürülen çocuklara da atıfta bulunan Petro, şunları kaydetti: Netanyahu'nun füzeleri altında on binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez. Netanyahu, uluslararası yargı önünde yargılanmakta olan (dava süreci devam eden) bir adamdır.

00.20 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto eden göstericiler, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kaldırılmasını istedi.

00.04 İran'da faaliyet yürüten Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Irak'taki askeri karargahlarından birinin, bir kez daha İran tarafından vurulduğunu iddia etti.

