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ABD/Kudlow: Çin'in ABD tarım ürünleri almasını bekliyorum

Beyaz Saray'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımına çok yakında başlamasını beklediğini söyledi.

  • DHA
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Politico'nun haberine göre Kudlow, "Amerikalı yetkililerin Çin'e bir ziyaretleri olacağı gibi görünüyor ve Çin'in tarımsal ürün alımlarına çok yakında başlamasını umuyorum, bekliyorum" diye konuştu.
 
Habere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD'den üst düzey yetkililer, taraflar arasındaki yüz yüze görüşmeleri yeniden başlatmak üzere Pazartesi günü Çin'in Shanghay kentine gitmeye hazırlanıyorlar.
 
ABD heyetinin yapacağı ziyarette önceki müzakerelerde üzerinde anlaşılamamış olan konular genel olarak değerlendirilecek. Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçen ay yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak yeniden başlıyor.

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