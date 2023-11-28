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Dünya

ABD'li aktör De Niro'ya ''Trump'' sansürü

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Robert De Niro, bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine haber verilmeden çıkarıldığını ifade etti.

AA28 Kasım 2023 Salı 15:29 - Güncelleme:
ABD'li aktör De Niro'ya ''Trump'' sansürü
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BBC'nin haberine göre, De Niro, New York'ta 33'üncüsü düzenlenen Gotham Ödülleri'nde Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" filmine ödül vermek üzere çıktığı sahnede, hazırladığı konuşmayı okumaya başladı.

Konuşmasını yarıda keserek "Konuşmamın başı değişmiş, kesilmiş. Bundan haberim yoktu." diyen De Niro, konuşmasında Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine sorulmadan çıkarıldığını belirtti.

Konuşmasının orijinal metnini telefonundan okumaya devam eden De Niro, Trump'ın "yalanlarına" atıfta bulunarak "Eski başkan görevde olduğu 4 yıl boyunca bize 30 binden fazla kez yalan söyledi ve şu anki intikam kampanyasında da hızını kesmiyor." ifadelerini kullandı.

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