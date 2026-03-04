ABD-İsrail ile İran arasında beş gündür devam eden savaşta sahadaki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından izlenirken, ABD ordusundan emekli Albay Douglas Macgregor'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Macgregor, İran'ın sahada beklenenden daha etkili bir performans sergilediğini savunarak Çin ve Rusya'nın Tahran yönetimine istihbarat desteği verdiğini iddia etti.

Macgregor, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin değerlendirmesinde, Çin ve Rusya'nın gelişmeleri "kenardan izlediğini" ancak İran yönetimiyle yakın temas halinde olduğunu öne sürdü.

Bu iki ülkenin İran'a uydu istihbaratı sağladığını iddia eden emekli albay, söz konusu desteğin İsrail ve ABD üslerine yönelik saldırılarda "büyük başarılara" zemin hazırladığını savundu.

"ABD ÜSLERİ VE LİMAN TESİSLERİ İMHA EDİLDİ" İDDİASI

Macgregor, İran'ın Körfez'deki ABD askeri varlığına yönelik saldırılarının etkili olduğunu ileri sürerek, ABD'ye ait tüm üslerin ve liman tesislerinin "imha edildiğini" iddia etti.

Amerikan donanmasının Hindistan'daki limanlara çekilmek zorunda kaldığını öne süren Macgregor, bunun ABD açısından "ideal olmadığını" ifade etti.

İran'ın beklentilerin aksine sahada oldukça iyi bir performans sergilediğini dile getiren Macgregor, Washington yönetiminin bölgedeki askeri planlarının ciddi şekilde sarsılmış olabileceğini savundu.

ABD ÜSLERİ "MEŞRU HEDEF" İLAN EDİLMİŞTİ

İran yönetimi, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak bölgedeki ABD askeri üslerini "meşru hedef" ilan etmişti. Özellikle Körfez'deki askeri tesislere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından bazı ABD üslerinde hasar oluştuğu ve askeri kayıplar yaşandığı bildirildi.

Uzmanlar, çatışmaların bu şekilde sürmesi halinde Orta Doğu'daki ABD askeri varlığının daha fazla saldırıya maruz kalabileceği ve krizin bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

"SIRADAKİ HEDEF TÜRKİYE OLABİLİR" DEMİŞTİ

Öte yandan Macgregor daha önce yaptığı bir değerlendirmede, İran'a yönelik olası bir geniş çaplı askeri operasyonun ardından ABD ve İsrail'in hedefinde Türkiye'nin olabileceğini iddia etmişti.

