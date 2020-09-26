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Dünya

ABD'li astronot başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak

ABD'li astronot Kate Rubins, kasım ayındaki başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanmayı planladığını açıkladı.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 12:02
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Ekim ayı ortasında 2 kozmonotla 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmeye hazırlanan
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Rubins, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD vatandaşlarının oy kullanmasının önemine işaret etti.

Rubins, kendisinin oyunu uzaydan kullanmayı planladığını ifade ederek, "bunu uzaydan yapabiliyorlarsa halkın yerde oyunu haydi haydi kullanabileceğini" söyledi.

Kate Rubins, "Demokrasimizde katılım son derece önemli. Uzaydan oy kullanabiliyor olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.

Birçok Amerikalı astronotun yaşadığı Houston'ın bağlı olduğu Teksas eyaleti, uzaydan elektronik oy kullanımına izin veriyor.

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