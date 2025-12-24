İSTANBUL 14°C / 10°C
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Dünya

ABD'li bakan Rubio'dan tartışmalı iddia: Trump 8 savaş bitirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin 2025 yılı boyunca küresel çatışmalarda belirleyici rol oynadığını öne sürerek 8 savaşı bitirdiğini savundu.

24 Aralık 2025 Çarşamba 23:04
Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Rubio'nun Trump yönetiminin 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Rubio, 2025'te sona erdirildiğini ileri sürdüğü çatışmalara örnek olarak Hindistan–Pakistan, Kamboçya–Tayland ile Azerbaycan–Ermenistan arasındaki süreçleri gösterdi.

Gazze konusunda da önemli bir ilerleme sağlandığını savunan Rubio, "Başkan (Donald Trump) müdahil oldu, savaşı sona erdirdi ve uzun vadeli istikrar ile güvenlik için bir plan hazırladı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Avrupa ziyaretleri sırasında NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 2'den yüzde 5'e çıkardığını aktaran Rubio, Trump yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını ve yasa dışı göçmenleri ülkelerine geri gönderdiğini ifade etti.

Rubio, Trump'ın uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ederek ülke güvenliğini artırdığını kaydetti.

