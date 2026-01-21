ABD'li bakandan AB'ye Grönland mesajı: Trump'ı dinleyin ikna olacaksınız

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik açıklamalarında, Trump'ın yaklaşan Davos ziyaretinin önemini vurgulayarak, Avrupalı liderleri sakin kalıp ABD Başkanı'nın argümanlarını dinlemeye davet etti.

Bessent, elektrik sorunu nedeniyle uçak değiştiren Trump'ın Air Force One ile yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak Davos'a ulaşacağını açıkladı. Bu ziyaret, Grönland tartışmasında kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

BESSENT'TEN AVRUPA'YA ÇAĞRI: TRUMP'I DİNLEYİN

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Davos kasabasında gazetecilere açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrik sorunu nedeniyle uçak değiştirdiğini belirten Bessent, şu anda Air Force One ile Davos'a doğru yolda olduğunu belirtti. Hazine bakanı, ABD başkanının Davos'a yaklaşık 3 saat gecikmeli varacağını açıkladı. Scott, ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, ülkeleri Trump'ın Davos'a gelmesini beklemeye çağırdı. ABD Hazine Bakanı Bessent, "Herkese şunu söylüyorum: Derin bir nefes alın, gördüğümüz bu ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Başkan Trump'ın buraya gelmesini neden oturup beklemiyorlar ve onun argümanını dinlemiyorlar. Çünkü bence ikna olacaklar" diye konuştu. Bessent, Avrupalıların Grönland'ı satın almaya yönelik argümanlarını dinlemek için Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

AVRUPALI ASKERLERE "DON KİŞOT" BENZETMESİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupalı ülkelerin Grönland'a asker gönderme kararına da değinerek, "Bu ülkelerin askerlerini harekete geçirmesinin nasıl bir mesaj vermesi gerektiğinden emin değilim. Bana oldukça Don Kişotvari görünüyor" ifadelerini kullandı.