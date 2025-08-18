ABD'li Barrack: Lübnan'dan sonra sıra İsrail'de

Barrack, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştü.



Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Barrack, Lübnan'da silahların devletin tekeline alınmasına yönelik atılan adımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Avn'ı ve ekibini tebrik ettiğini söyledi.



Barrack, Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Şiilere karşı değil aksine Şiilerin yararına olduğunu belirtti.



"Lübnan'ın attığı adımdan sonra İsrail'den beklenen bir adım var." diyen Barrack, herkesin düşmanlık ve çatışmadan uzak bir şekilde işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.



Barrack, şu ifadeleri kullandı:



"Önümüzdeki haftalarda Lübnan halkı için daha iyi bir yaşam konusunda ilerleme göreceğiz. Herhangi bir tehdit yok ve herkes işbirliği içinde. Bizim yapmaya çalıştığımız şey; Hizbullah, Şiiler ve İsrail arasında istikrarlı bir iletişim ağı oluşturmak için rehberlik etmekti."



Lübnan'da yeni bir anlaşma peşinde olmadıklarını, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını istediklerini söyleyen Barrack, ABD'li diplomat Morgan Ortagus'u ABD Başkanı Donald Trump'ın tavsiyesi üzerine müzakere ekibine yeniden dahil ettiklerini aktardı.



Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Barrack ve Ortagus ile yaptığı görüşmede Avn, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda gerekli olan; diğer tarafların ortak bildiri metninin (ABD önerisi) içeriğine bağlı kalması, Lübnan ordusuna daha fazla destek sağlanması ve İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yeniden imar sürecini başlatmak için uluslararası alanda talep edilen adımların hızlandırılmasıdır."



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, dün başkent Beyrut'a gelmişti.



- SİLAHLARININ TOPLANMASI KARARI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Şii bakanlar, kabine toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk edenlerden Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

