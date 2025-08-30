İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının sürdüğü gün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgeye dair kritik açıklamalarda bulundu.

İçerik üreticisi Mario Nawfal'a röportaj veren Tom Barrack, "Cumhurbaşkanı Şara'ya güveniyoruz. Suriye'de Dürziler Dürzi ülkesi, Kürtler Kürt ülkesi, Aleviler Alevi ülkesi istiyor. Suriye'de birlik ve uzlaşma dışında bir B planı olan var mı? Yok. Bu genç adamı, Başkan Şara'yı ve ekibini kaynaklarla, hesap verebilirlikle ve kapsayıcılıkla desteklemeliyiz. B planı kaos. Esad rejimi devrinden işlerin daha kötü olması demek" dedi.

ÜÇ HARFLİLERE UZAĞIM

Barrack Suriye'de 10 Mart anlaşmasına ayak sürüyerek Suriye ordusuna entegre olmayı reddeden terör örgütüne de gönderme yaparak "Suriye'de PKK, YPG var; her türlü üç harfli kısaltma, her üç harfli kısaltma şu an benden nefret ediyor, üç harflilerden uzak durmaya çalışıyorum" dedi.

ANKARA İYİ MÜTTEFİK

Barrack, Türkiye ile ABD ilişkilerine de değinerek şunları söyledi: "Türkiye harika bir müttefik oldu. Türkiye yanlış anlaşılıyor. Her koşulda bizim kararlı bir dostumuz ve müttefikimiz oldu. Ayrıca ABD'den sonra NATO'ya en büyük katkıyı sağlayan ülke."

İSRAİL İLERLEYECEK

Barrack soykırımcı İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarla ilgili soruya ise "İsrail'in gözünde Sykes-Picot Antlaşmasının çizdiği çizgilerin hiçbir anlamı yok. İstedikleri zaman, istedikleri yere gidecekler ve İsraillileri korumak için istediklerini yapacaklar" dedi.