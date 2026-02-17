ABD'li büyükelçiler şirketlerden bağış dilendi: Paranıza ihtiyacım var

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Asya'da görev yapan bazı ABD'li büyükelçiler, geçen sene düzenlenen 4 Temmuz kutlamaları için kaynak arayışına girdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden bazı şirketlerin ABD Konsolosluğunca bağış talep edilen "America 250" formlarının taraflarına ulaştığı, Japonya'daki şirketlerin bu etkinliklere on milyonlarca dolarlık katkı taahhüdünde bulundukları öne sürüldü.

Vietnam'da 2014-2017 döneminde ABD'nin Hanoi Büyükelçisi olarak görev yapan Ted Osius, NYT gazetesine verdiği demeçte, "Bazı büyükelçiler arasında en çok bağışı kim toplayacağı yönünde rekabetçi bir ortam var." dedi.

- "PARANIZA İHTİYACIM VAR"

ABD'nin Singapur Büyükelçisi Anjani Sinha, ülkesinde lüks bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde çok sayıda üst düzey yöneticinin önünde "bağış çağrısında" bulundu.

Gazetenin ulaştığı ses kaydına göre, şirket yöneticilerine "Paranıza ihtiyacım var." dediği öne sürülen Büyükelçi Sinha, talep ettiği fonun birtakım kutlama etkinliklerinde kullanılacağını söyledi.

NYT'nin görüntülediği davetiyeye göre de ABD'nin Singapur Büyükelçisi Sinha'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Citibank, Coinbase ve Harley-Davidson başta olmak üzere çeşitli şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

Singapur Amerikan Ticaret Odası, Philip Morris ve Milken Enstitüsünün sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün 250. yılı kutlamaları çerçevesindeki "ortaklığın memnuniyetle karşılanması" temasıyla yapıldı.

4 Temmuz kutlamalarının yürütülmesi için kurulan "Freedom 250" girişiminin logolarının söz konusu yemekte bazı görüntülere yansıdığı öne sürülse de girişimin sözcüsü Danielle Alvarez bu iddiaları reddetti.

"Freedom 250" girişimine 1 milyon dolar veya daha fazla bağışta bulunanlara, Trump ile görüşme imkanı ve diğer ayrıcalıklar sunulacağı belirtiliyor.