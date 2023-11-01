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Dünya

ABD'li çifte ceza! ''Evlat edindikleri çocuğa işkence yapmakla'' suçlandılar

Uganda mahkemesi, 'evlat edindikleri çocuğa işkence yapmakla' suçlanan ABD'li çifte 29 bin dolar para cezası verdi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
ABD'li çifte ceza! ''Evlat edindikleri çocuğa işkence yapmakla'' suçlandılar
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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, evlat edindikleri çocuğa işkence yapmakla suçlanan ABD'li çift, Uganda mahkemesince 29 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD'li Nicholas ve Mackenzie Spencer çifti, 2020-2022 döneminde 10 yaşındaki çocuğa karşı "ağırlaştırılmış çocuk kaçakçılığı" ve "ağırlaştırılmış işkence" ile suçlandı. Müebbet hapis cezası istemini reddeden sanıklar, "zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele", "yasa dışı istihdam ve Uganda'da yasa dışı kalma" suçlamalarını kabul etti.

Kampala Yüksek Mahkemesi, suçlamaları kabul eden sanıklara 29 bin dolar para cezası verdi.

ÇOCUK HAKLARI AKTİVİSTLERİNDEN KARARA TEPKİ

Aralık 2022'de bir ihbar üzerine polis, çiftin evine baskın düzenlemiş ve çocuğun "rahatsız bir pozisyonda çömelmeye zorlandığını, sadece soğuk yemek servis edildiğini, şilte veya yatak olmadan ahşap bir platformda uyutulduğunu" gösteren kamera görüntülerine ulaşmıştı ve çift tutuklanmıştı.

Mahkemenin kararı, çocuk hakları aktivistleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Kararı, "adalet ayaklar altına alındı" şeklinde eleştiren aktivistler, para cezası ve çiftin sınır dışı edilmesinin yeterli olmadığını söyledi.

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