ABD'li diplomat, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan bıyığını kesti

28 Temmuz 2020 Salı 09:28 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 09:29

Harris, Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Güney Koreliler tarafından ‘hakaret’ olarak görülen bıyığına başkent Seul’daki bir berber dükkanında veda etti. Harris, “Bunu yaptığım için memnunum” dedi. (Akşam)