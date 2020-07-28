ABD'li diplomat, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan bıyığını kesti
ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, iki ülke arasında ‘diplomatik anlaşmazlığa' neden olan bıyığını kesti. Konuyla ilgili açıklama yapan Harris, “Bunu yaptığım için memnunum” ifadelerini kullandı.
28 Temmuz 2020 Salı 09:28 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 09:29
Harris, Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Güney Koreliler tarafından ‘hakaret’ olarak görülen bıyığına başkent Seul’daki bir berber dükkanında veda etti. Harris, “Bunu yaptığım için memnunum” dedi. (Akşam)