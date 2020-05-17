ABD'li doktorlardan ezber bozan açıklama: Ölüm raporlarına koronavirüs yazılması için baskı görüyoruz

17 Mayıs 2020 Pazar 11:18 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:22

YouTube'da paylaşıldıktan 5 dakika sonra "Uygunsuz İçerik" gerekçesiyle kaldırılan ABD doktorların koronavirüsle ilgili açıklamaları tekrar gündeme geldi. Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Bağışıklık Bilimi konularında 20 yıl deneyimli Dr. Dan Erickson ve Dr. Artin Massihi'nin basın toplantısında yaptığı Kovid-19'la ilgili söylediği sözler ezberleri bozdu.

Karantinanın bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten ABD'li doktor, "Yaşadığımız gerçekleri alıp bir sorgulamak istedik. Gerçekten bilimi uyguluyor muyuz bu konuda? Çocuk dünyaya geldiği an bağışıklık sistemi hiç oluşmamıştır. Bu nasıl oluşur? Çocuğun elini ağzına götürmesiyle, gözüne götürmesiyle, virüslerin, bakterilerin vücuduna girmesiyle, vücudunun bunlara karşı tepki göstermesiyle, antikor geliştirmesiyle oluşur. Karantina hepimizin bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu kadar süre karantinada kalacağız, ondan sonra hepimiz birden dışarı çıkacağız ve bağışıklık sistemlerimiz zayıflamış bir şekildeyken tekrar mikrop-virüs alışverişi yapacağız. Tahmin edin bakalım ne olacak? Hastalık oranları yukarıya çıkacak. Bizim yapmamız gereken bu değil. Bunun hiçbir manası yok." dedi.

Koronavirüsün plastik yüzeylerde 3 güne kadar yaşayabildiğini belirten ABD doktor, "Mesela kimse şu konudan bahsetmiyor. Koronavirüs plastik yüzeylerde 3 güne kadar yaşayabiliyor. Evlerinizdeki su şişelerini nereden aldınız? Marketten... E bunların hepsi virüs taşıyıcıları. Siz gerçekten koronadan korunduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu size mantıklı geliyor mu? Bana gelmiyor. Alışveriş yapılan mekanlara gidiyorsunuz ama ibadet yapılan mekanlara gitmiyorsunuz. Burdaki mantıksızlığı görüyor musunuz?. Şu anda hiçbirimizin maskesi yok, çünkü mikrobiyolojiden anlıyoruz, bağışıklık sisteminden anlıyoruz ve bağışıklık sistemimizin kuvvetli kalmasını istiyoruz. Ben evimde saklanıp bağışıklık sistemimin zayıflamasına sebep olup ondan sonra dışarı çıkıp mikrop kapıp hasta olmak istemiyorum." dedi.

Domuz ve kuş gribinde karantina uygulamalarının yapılmadığına işaret eden ABD doktor, "Domuz gribinde, kuş gribinde acil serviste çalıştık. Ne oldu, o zamanlar kapattık mı ülkeyi, memleketi? Onlar bu koronadan daha mı az tehlikeliydi? Hayır efendim. Bunlar tekrarlanma sıklığı açısından, ölüm oranı açısından birbirine çok benzer vakalar." açıklamasında bulundu.

Çarpıcı bir iddia ortaya atan ABD'li doktor, "Ölüm raporlarında korona yazmam için baskı görüyorum. Neden, niye bize baskı yapılıyor korona yazmamız için ölüm sebebine? Belki de durumu biraz daha ciddi göstermek için, rakamları biraz daha yüksek göstermek için. Konuştuğum bütün doktor arkadaşlarımdan aynı şeyi duyuyorum." dedi.

Koronavirüsten kurtulmanın 2 yolunun olduğu belirten ABD'li doktor, "Bir ya bu virüs kendi kendini yok ediyor zaman aşımında, iki ya da biz toplum olarak sürü bağışıklığı, toplum bağışıklığı kazanıyoruz. Yüzyıllar boyunca topum olarak her türlü virüse karşı bağışıklık kazandık. Biz insan nesli olarak vücudumuza giren virüslere karşı bağışıklık geliştirebilme yetisine sahibiz." dedi.