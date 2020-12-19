İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2020 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li eski başkanlar Kovid-19 aşısını kamera karşısında olacak
Dünya

ABD'li eski başkanlar Kovid-19 aşısını kamera karşısında olacak

ABD'nin üç eski başkanı George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama kameralar karşısında Kovid-19 aşısı olacaklarını açıkladı.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 16:06 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:06
ABONE OL

ABD’nin eski başkanları, halkın koronavirüs aşısına güvenini arttırmak için kamera önünde aşı olacaklarını açıkladı. ABD eski Başkanı Barack Obama, "İnsanlar bu bilime güvendiğimi ve güvenmediğim şeyin Covid olduğunu bilsinler diye sonunda bunu televizyona çekebilir veya filme alabilirim" dedi. Eski başkanlar George Bush ve Bill Clinton ise sözcüleri aracılığıyla, Amerikalıları aşı olmaya teşvik etmeye yardımı olacaksa, aşıyı kamera önünde yaptıracaklarını doğruladı.

BAŞKAN YARDIMCISI CANLI YAYINDA AŞI OLDU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu. Yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci, Pence’in aşı olmasının, aşı olmak için çağrılan tüm Amerikalılara bir örnek olması gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.