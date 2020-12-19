ABD'li eski başkanlar Kovid-19 aşısını kamera karşısında olacak

DHA 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:06 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:06

ABD’nin eski başkanları, halkın koronavirüs aşısına güvenini arttırmak için kamera önünde aşı olacaklarını açıkladı. ABD eski Başkanı Barack Obama, "İnsanlar bu bilime güvendiğimi ve güvenmediğim şeyin Covid olduğunu bilsinler diye sonunda bunu televizyona çekebilir veya filme alabilirim" dedi. Eski başkanlar George Bush ve Bill Clinton ise sözcüleri aracılığıyla, Amerikalıları aşı olmaya teşvik etmeye yardımı olacaksa, aşıyı kamera önünde yaptıracaklarını doğruladı.

BAŞKAN YARDIMCISI CANLI YAYINDA AŞI OLDU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu. Yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci, Pence’in aşı olmasının, aşı olmak için çağrılan tüm Amerikalılara bir örnek olması gerektiğini söyledi.