İsrail'in Filistinli mahkumlara uyguladığı işkencelerin tarihe not düşen belge niteliğindeki yazı New York Times'ın Pulitzer ödüllü muhabiri Nicholas Kristof tarafından kaleme alındı. Bölgede onlarca yıldır haber takibi yapan Kristof, İsrail ordusunun kirli yüzünü açığa çıkardı. "Filistinlilerin Tecavüzüne Karşı Sessizlik" başlıklı makalede Kristof, eski tutuklularla yaptığı görüşmelere ve hak örgütlerinin raporlarına dayanarak çok çarpıcı ifadelerde bulundu.

STANDART PROSEDÜR'

Kristof, 14 Filistinli erkek ve kadınla yaptığı görüşmelerden derlediği araştırmasında, İsrail askerleri, gardiyanlar, Shin Bet sorgu görevlileri ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere sistematik cinsel şiddete ve işkence uyguladığı gerçeği ortaya çıktı.

Görüşülen kişilerin; gözaltı süresince tecavüz, ağır darp, cinsel şiddet tehditleri ve sistematik aşağılamaya maruz kaldıklarını ifade ettikleri kaydedildi.

Kristof yazısında İsrail makamlarının, cinsel şiddetin 'standart operasyon prosedürü' haline geldiği bir güvenlik mekanizması inşa ettiğini savundu.

KAMERAYA ÇEKTİLER

Haberde, serbest gazeteci Sami el-Sai, 2024'teki tutuklanmasının ardından yaşadıkları şu ifadelerle anlatıldı: El-Sai, cezaevi koridorunda bir grup gardiyan tarafından yere yatırıldı. Gözleri bağlıydı. Gardiyanlar onu döverken biri başına ve boynuna bastırdı, bir diğeri pantolonunu ve iç çamaşırını indirdi. Ardından bir cop rektumuna sokulmaya çalışıldı. El – Sai gardiyanların güldüğünü aktarıyor. Ardından birinin İbranice 'havuçları getir' dediğini duyduğunu söylüyor.

Gazzeli bir gazeteci ise 2024'teki gözaltısını anlattı: Kimse cinsel saldırıdan kaçamadı. Gözlerim bağlıyken ve kelepçeliyken yere yatırıldım. İbranice komutla bir köpek getirildi ve tecavüz etmesi için komut verildi. Fotoğraf çekiyorlardı, güldüklerini duyuyordum. İsrailli asker 'konuşursan ölürsün' diye tehdit etti.