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Dünya

ABD'li gazeteci sorunca gerçek ortaya çıktı: Askerleri kamyon kasalarında göndermişler

Ermenistan'da asker aileleri, çocuklarının kamyon kasalarında, 'inşaat malzemesi taşınıyor' yalanıyla Karabağ'a götürüldüğünü söyledi. Aileler, Savunma Bakanlığı önünde Erivan yönetimine tepki gösterdi.

01 Mart 2021 Pazartesi 14:10 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:13
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Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleri ile röportaj yaptı.

Röportaj, Ermenistan ordusunun kanunsuz bir şekilde bölgeye asker sevk ettiğini ortaya koydu.

Aileler, evlatlarının "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla bölgeye götürüldüğünü söyledi.

ERMENİSTAN BÖLGEDE İSTİKRARA DARBE VURUYOR

TRT Haber'in haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da konuya dikkat çekti. Erivan yönetiminin bölgede sağlanmaya çalışılan istikrara darbe vurduğunu belirtti.

Ermenistan'a, askerlerini kanunsuz şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirmeye son vermesi çağrısı yapıldı.

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