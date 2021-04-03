İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li general: Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız
Dünya

ABD'li general: Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, 'Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız' teklifinde bulundu.

03 Nisan 2021 Cumartesi 08:26 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 09:10
ABONE OL

Ukrayna medyasına açıklamalarda bulunan Hodges, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova'nın Rusya'ya karşı birleşmesi gerektiğini belirterek bu Karadeniz ülkelerine birbirine yardım etme ve istihbarat paylaşma çağrısında bulundu.

'RUSYA KENDİNİ ÇOK RAHATSIZ HİSSETMELİ'

Hodges, "ABD de bunun bir parçası olmalı. Rus Karadeniz filosu komutanının, örneğin Sivastopol'deki yasa dışı üssünde kendini çok rahatsız hissedeceği tedbirler almalıyız. Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız" ifadesini kullandı.

ABD'li general, Ukrayna'nın anti-gemi füzelerini alma kararı ile ABD'nin Romanya'ya keşif ve saldırı amaçlı MQ-9 Reaper insansız hava araçlarını yerleştirmesinin, bölgede üstünlüğü ele geçirmeye yardımcı olacak önemli adımlar olduğunu söyledi.

- UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.